La FAF invite le MC El Bayadh au village méditerranéen

Le MC El Bayadh séjournera, à partir de ce mercredi et pendant une semaine au niveau du village méditerranéen d’Oran, sur invitation de la Fédération algérienne de football (FAF) dans une action visant à assister cette équipe à dépasser les séquelles de l’accident de circulation dont elle a été victime, mercredi dernier, ayant causé le décès de deux de ses membres, a-t-on appris auprès du président de ce club de Ligue 1.

" La FAF nous a proposé d’effectuer un stage bloqué d’une semaine au niveau du village méditerranéen pour aider les joueurs à surpasser la période difficile que nous traversons, en mettant à leur disposition notamment des psychologues", a déclaré à l’APS, le président du MCEB, Abdelkader Dahmani.

Le même responsable a fait savoir que l’occasion sera également propice pour les représentants de la FAF afin d’évaluer l’état physique et psychologique des joueurs et leurs possibilités de renouer avec la compétition officielle dès le 6 janvier prochain, comme programmé par la Ligue de football professionnel qui a reporté le match de cette formation face à la JS Kabylie, dans le cadre de la 11e journée prévue pour ce week-end.

"Personnellement, je ne pense pas qu’on sera en mesure de reprendre la compétition dans la date indiquée, d’autant plus que nous avons 9 joueurs qui souffrent encore de blessures contractées lors de l’accident. Nous ne disposons pour l’heure d’aucun gardien de but après le décès de Zakaria Bouziani, alors que son remplaçant Morsli ainsi que le troisième gardien ne se sont pas encore remis de leurs blessures", a encore précisé le premier responsable de la formation du Sud-ouest du pays.

La délégation du MCEB avait été victime d’un accident de la circulation au niveau de la wilaya de Tiaret alors qu’elle se rendait à Tizi-Ouzou pour affronter la JSK, vendredi passé, avant que la partie, ainsi que toutes les autres comptant pour la 11e journée, soient reportées.

Deux décès ont été enregistrés lors de l’accident, à savoir le portier Bouziani et l’entraineur adjoint, Khaled Meftah, ainsi que les blessures d’une dizaine de joueurs.

La délégation du club se rendra à Oran avec seulement 16 joueurs, a informé le président Dahmani, ajoutant que l’entraineur en chef, Abdelhak Belaid, vient d’être opéré à cause d’un malaise à l’estomac.

Malgré une situation financière difficile que traverse le Mouloudia, comme a tenu à le souligner son premier responsable, cette équipe a réalisé un bon début de saison, en partageant la quatrième place au classement avec le Paradou AC et l’ASO Chlef (15 pts chacun) après 10 journées de compétition.