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مجتمع

سيدي بلعباس: حجز "كوكايين" و"إكستازي" في بيت مروج

27 ديسمبر 2023 ()
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نجحت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول التابعة للمديرية الولائية لأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الأخيرة في حجز أكثر من 15 غرام من المخدرات الصلبة من نوع "كوكايين" إضافة إلى ما يفوق الـ920 قرصا مهلوسا من نوع "اكستازي" وهي التي كانت بحوزة مروج في العقد الثاني من العمر تم وضع حد لنشاطه بعد الاستثمار الجيد في معلومات كانت قد أفادت بترويجه المتواصل للسموم بأحد أحياء مدينة سيدي بلعباس.

وكان المقر السكني للمروج قد أخضع إلى عملية تفتيش قانونية أفضت إلى ضبط 15.2 غرام من "الكوكايين" إضافة إلى 920 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي كانت مخبأة بإحكام بداخل ركن من المسكن، مع الإشارة في الأخير إلى تقديم المشتبه فيه أمام النيابة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم  للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

 

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