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رياضة

وناس: نسعى لتكرار انجاز سنة 2019

27 ديسمبر 2023 ()
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حل جناح نادي ليل الفرنسي، آدم وناس، زوال اليوم الأربعاء، بمطار الجزائر الدولي،هواري بومدين، من أجل الالتحاق بتربص المنتخب الوطني تحضيرا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأدلى وناس بتصريحات للصحافة الوطنية قائلا: "لدينا أسبوعان ونصف من أجل التحضير، إن شاء الله يمر كل شيء في أحسن الظروف".

وأضاف صاحب الـ27 سنة: "نتمنى أن نذهب إلى أبعد دور ممكن ولما لا العودة بالكأس مثلما حدث سنة 2019".

وختم وناس: "عدت إلى المنتخب خلال التربص الماضي، شرف لي ولعائلتي أن التحق بالخضر في كل مرة، سنفعل كل شيء من أجل الشعب الجزائري".

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