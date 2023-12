Coupe de la CAN : Adam Ounas optimiste

L'attaquant international algérien de Lille, Adam Ounas, est arrivé, ce mercredi, à Alger en prévision de la préparation des Verts pour la phase finale de la coupe de la CAN.

A son arrivée à l’aéroport Ounas a déclaré : « Nous avons deux semaines devant nous pour nous préparer. Inchallah tout se passera dans les meilleures conditions ».

« Nous espérons partir le plus loin possible et pourquoi pas décrocher la coupe comme c’était le cas en 2019 », a déclaré Adam. Avant de terminer : « Je suis revenu à la sélection durant le dernier stage. C’est à chaque fois un honneur pour moi et pour ma famille de rejoindre les « verts ». Nous allons tout faire pour le peuple algérien », conclut Adam Ounas.