وزير الطاقة يتعهد أمام ممثلي ولاية سوق أهراس

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، بمقر الوزارة، كل من لطيفي أحمد صالح، بن جاب الله محمد فوزي، عاشوري فوزي، بوعيطة كمال، زايري حسان، نواب البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية سوق أهراس، وهذا بحضور إطارات من الوزارة. وحسب بيان للوزارة، "تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، وربط المشاتي والسكنات الريفية والمنعزلة، وربط المستثمرات والمناطق الفلاحية، والمناطق الصناعية على غرار المنطقة الصناعية بمداوروش". كما تم التطرق، حسب نفس المصدر، الى "ملف تزويد المناطق المعزولة بصهاريج غاز البروبان، بالإضافة الى إمكانية إنجاز وكالات تجارية لسونلغاز جديدة بالولاية وتعزيزها بالفرق التقنية للصيانة والتدخل." كما كان موضوع البحث المنجمي والمشاريع الاستثمارية المنجمية بالولاية موضوع انشغال السادة النواب. وفي ختام هذا اللقاء، "قدم الوزير، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها، كما أكد على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية، ولاسيما بالطاقة الكهربائية. وعلى أن العمل جاري لتوفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين من أجل تشجيع وتحفيز البحث المنجمي (التنقيب والاستكشاف) على مستوى كامل التراب الوطني".