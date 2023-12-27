"كان": مكافآت للحكام الجزائريين إذا بلغوا هذا الدور

وعد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، وليد صادي، بتقديم مكافآت تحفيزية للحكام الدوليين الجزائريين إذا بلغوا الدور ربع النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا - كان 2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير)، حسبما كشفت الهيئة الفدرالية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الفاف: ''قام رئيس الفاف بتهنئة حكم الفار، لحلو بن براهم للمستوى الذي ظهر به خلال كأس العالم لفئة 17 سنة وأقل للاتحاد الدولي. كما وعد بتقديم مكافآت للحكام الدوليين الجزائريين إذا بلغوا الدور ربع النهائي للموعد القاري 2023''.

وسيحضر كأس أمم إفريقيا، خمسة حكام من الجزائر, ويتعلق الأمر بـ: مصطفى غربال (حكم رئيسي)، يوسف قموح (حكم رئيسي)، مقران قوراري (حكم مساعد)، عباس أكرم زرهوني (حكم مساعد) ولحلو بن براهم (حكم فار).

وجاء أيضا في بيان الفاف: ''على هامش انعقاد المكتب الفيدرالي، أعرب وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي عن تشجيعهم ودعمهم للحكام الجزائريين الخمسة الذين سيمثلون الصافرة الجزائرية في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023''.

وتم استقبال مصطفى غربال، يوسف قموح، مقران قواري، عباس أكرم زرهوني ولحلو بن براهم رفقة مهدي عبيد شارف، المدير الفني الوطني للتحكيم خلال اجتماع المكتب التنفيذي.

ومعلوم أن طبعة 2022 بالكاميرون، شهدت أيضا حضور خمسة حكام من الجزائر: مصطفى غربال (حكم رئيسي)، مقران قوراري (حكم مساعد)، عبدالحق إيتشعلي (حكم مساعد)، لحلو بن براهم (حكم فار), مهدي عبيد شارف (حكم فار).