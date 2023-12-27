السجن المؤبد لأمير كتيبة إرهابية بتهمة تنفيذ اغتيالات

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس حكما بالسجن المؤبد في حق إرهابي برتبة أمير كتيبة الأنصار التي كانت تنشط بمنطقة دلس بتهم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ومشاركته في عشرات العمليات الإرهابية والقيام باغتيالات في حق مواطنين أبرياء والعشرات من عناصر الأمن المختلفة.

عملية توقيف المتهم حسب ما دار في جلسة المحاكمة جاءت في إطار مكافحة الإرهاب حيث وردت معلومات عناصر فرقة الأمن لدلس بدعم من قوات الجيش الوطني الشعبي بعد الدخول في اشتباك مسلح من القضاء على إرهابيين خطري في حين أوقفوا آخرين من بينهما متهم الحال الذي اعترف هذا الأخير أنه التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة مع بداية العشرية السوداء بالضبط سنة 1992 وقد كشف أنه تم تسليحه في البداية بمسدس ذو أسطوانة، ومن بين الأعمال التي قام بها بالسرية التي كان ينتمي لها اغتيال عسكريين بلباس مدني بعد الترصد إليهما، مع اغتيال حرس بلدي وإصابة آخر بالقرب من مستشفى دلس، وتفجير قنبلة استهدفت عناصر الحرس البلدي بدار الشباب دلس. وبعد سنة 1996 تولى إمارة سرية مزرانة التي نفذت عدة أعمال إرهابية جبانة منها قتل عسكريين والاستيلاء على سلاحيهما واختطاف رجل أمن وتنفيذ في حقه حكم الإعدام ذبحا. كما فجروا قنبلة ضد قوات الشرطة راح ضحيتها ثلاث عناصر شرطة كما شاركت في اغتيال 9 عناصر للدرك وشرطيين في حي البساتين، هذا إلى جانب اعتداء بالمتفجرات استشهد فيها ثلاث عسكريين وواصل في ذكر عناصر الأمن والجيش والدرك التي شارك في إزهاق روحها رفقة العناصر الإرهابية باستعمال أسلحة ومتفجرات ولايات بومرداس تيزي وزو.