بومرداس : السجن المؤبد لامير كتيبة ارهابية بتهمة تنفيذ اغتي الات

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس حكما بالسجن المؤبد في حق ارهابي برتبة أمير كتيبة الأنصار التي كانت تنشط بمنطقة دلس بتهم الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة و مشاركته في عشرات العمليات الارهابية و القيام باغتيالات في حق مواطنين أبرياء والعشرات من عناصر الأمن المختلفة

عملية توقيف المتهم حسب ما دار في جلسة المحاكمة جاءت في إطار مكافحة الارهاب حيث وردت معلومات عناصر فرقة الامن لدلس بدعم من قوات الجيش الوطني الشعبي بعد الدخول في اشتباك مسلح من القضاء على ارهابيين خطرين في حين أوقفوا آخرين من بينهما متهم الحال الذي اعترف هذا الأخير أنه التحق بالجماعات الارهابية المسلحة مع بداية العشرية السوداء بالضبط سنة 1992 وقد كشف انه تم تسليحه في البداية بمسدس ذو أسطوانة , و من بين الاعمال التي قام بها بالسرية التي كان ينتمي لها اغتيال عسكريين بلباس مدني بعد الترصد إليهما , مع اغتيال حرس بلدي و إصابة آخر بالقرب من مستشفى دلس ,و تفجير قنبلة استهدفت عناصر الحرس البلدي بدار الشباب دلس . وبعد سنة 1996 تولى إمارة سرية مزرانة التي نفذت عدة أعمال ارهابية جبانة منها قتل عسكريين و الاستيلاء على سلاحيهما و اختطاف رجل أمن و تنفيذ في حقه حكم الاعدام ذبحا .كما فجروا قنبلة ضد قوات الشرطة راح ضحيتها ثلاث عناصر شرطة كما شاركت في اغتيال 9 عناصر للدرك و شرطيين في حي البساتين ,هذا إلى جانب اعتداء بالمتفجرات استشهد فيها ثلاث عسكريين و واصل في ذكر عناصر الأمن والجيش و الدرك التي شارك في إزهاق روحها رفقة العناصر الإرهابية باستعمال أسلحة و متفجرات ولايات بومرداس تيزي وزو .