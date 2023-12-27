وهران: الوالي يتهم شركة بانجاز أغلى كيلومتر في العالم

اتهم سعيد سعيود والي وهران، مساء اليوم، خلال إجتماع الجهاز التنفيذي، المجمع التركي الجزائري ( ماكيول- انجوا) بانجاز أغلى كيلومتر في العالم بتكلفة وصلت 100 مليار سنتيم بعد ارتفاع تكلفة مشروع طريق ميناء وهران إلى 68 مليار دج للشطر الأول على طول 8 كلم. عبر الوالي عن غضبه من " تلاعب" المجمع التركي الجزائري باجال الإنجاز لمشروع انطلق فعليا سنة 2004 دون الالتزام بتاريخ محدد لإنهاء الأشغال ، بالإضافة إلى إيداع طلبات إعادة التقييم المالي في كل مرة و آخر طلب بقيمة 24 مليار دج وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا لتصل التكلفة الإجمالية إلى 68 مليار دج منها مبلغ كبير يتمثل في التعويض عن خسائر صرف الدينار. وجه اتهامات للشريك الجزائري الشركة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى( انجوا) بالتواطؤ مع الشركة التركية ( ماكيول). اكدت مديرة المشاريع العمومية في عرضها بأن الشطر الأول الذي انطلق 2014 يعرف وتيرة تقدم الأشغال بطيئة جدا أو شبه متوقفة رغم صرف الوضعيات المالية المتأخرة. انتقدت نقص اليد العاملة قدفي الورشة التي لا تتعدى 55 عاملا رغم ضخامة الأشغال المتبقية ووعدت الشركة بتدعيم الورشة بأكثر من 700 عامل ابتداءا من شهر جانفي القادم. أكد الوالي في معرض حديثه " لو كنت مكان وزير الأشغال العمومية لقمت بفسخ العقد مع الشركة التركية و تكليف شركات جزائرية باستكمال الأشغال." روى على الحضور حديث دار بينه و بين وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ قائلا " ذكر ي بأن هناك مجلة عالمية متخصصة تكتب على أغلى المشاريع في العالم و لاشك أن مشروع طريق ميناء وهران هو الاغلى ثمنا بتكلفة تفوق 100 مليار سنتيم للكيلومتر الواحد".