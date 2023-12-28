الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية تندوف

يقوم الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الخميس، بزيارة عمل إلى ولاية تندوف.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ الزيارة تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسيكون العرباوي مرفوقاً بوفد وزاري. وسيلتقي الوزير الأول بفعاليات المجتمع المدني من أجل الإعلان عن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الرابع والعشرين ديسمبر الجاري، والمُضاف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه الولاية.

وسيعاين الوزير الأول سير أشغال خط السكة الحديدية، المشروع الهام الذي سيربط مدينة تندوف ببشار وصولاً إلى منجم غارا جبيلات والذي يشكّل أحد ركائز التصور المتكامل رئيس الجمهورية.