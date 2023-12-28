البليدة: وضع حد لنشاط عصابة أحياء

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الجرائم الماسة بأمن المواطنين وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، تمكن عناصر الشرطة بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط عصابات أحياء تتكون من ستة أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون ضمن عصابة أحياء تقوم بالاعتداء وزرع الرعب في نفوس المواطنين.

العملية جاءت بعد تلقي قاعة العمليات لأمن ولاية البليدة لنداء من طرف المواطنين مفاده وقوع شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص المنحرفين باستعمال مختلف الأسلحة النارية والبيضاء بأحد أحياء مدينة وادي العلايق، قصـد فرض النفوذ والسيطرة في الحي، ليتم فورها التدخل ومداهمة المكان بعد تطويقه، مما أسفر عن توقيف ستة مشتبه فيهم المتسببين في الشجار، وحجز أسلحة محظورة من مختلف الأنواع والأحجام من بينها سلاح ناري تقليدي الصنع مع خرطوشة خاصة بها، أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، عصا بيزبول.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تكوين عصابة أحياء ونشر الرعب وسط المواطنين أمام العدالة.