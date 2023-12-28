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الوزير الأول: رئيس الجمهورية تعهد وأوفى

28 ديسمبر 2023 ()
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أعلن الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، عن إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بمبلغ 30 مليار سنتيم.

وقال الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها من ولاية تندوف، أن رئيس الجمهورية تعهد وأوفى بكامل التزاماته، حيث تم وفي ظرف وجيز معاينة مستشفى سي الحواس، حيث تم تدشين عدة منشآت،وكذلك توسيع التخصصات الطبية ومضاعفة أجور الأطباء وتوفير السكن لهم لمباشرة عملهم في ضروف لائقة .

وفي مجال الري، تم تخصيص مبلغ مالي خاص ب إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بتندوف الذي قدر بـ 3 مليار دينار جزائري. كما أكد الوزير حرص رئيس الجمهورية على التوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني. وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية.

كما حرص رئيس الجمهورية على توجيه جهود التنمية في تندوف من أجل ضمان تثمين الموارد والإمكانيات الهامة التي تحوز عليها. وبالنسبة للبرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، كشف الوزير الأول بأنه حضي بموافقة الرئيس خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وتبلغ تكلفته 29.5 مليار دينار جزائري

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