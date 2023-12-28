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السلطات التونسية تعلن القضاء على ثلاثة إرهابيين قرب الحدود مع الجزائر

28 ديسمبر 2023 ()
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أعلنت السلطات التونسية القضاء على ثلاثة إرهابيين في منطقة القصيرين قرب الحدود مع الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه" إثر عمل استخباراتي ميدانى مُشترك بين وحدات من الحرس الوطني ونظيرتها من الجيش الوطني، تمكنت الوحدة المُختصّة للحرس الوطني ولواء القوّات الخاصّة للجيش الوطني مدعُومة بوحدات جيش الطيران من القضاء على ثلاثة إرهابيين بجبال القصرين".

وأوضح البيان أنه تم خلال العملية "حجز عدد من الأسلحة والذخيرة والمُتفجرات"، فيما تبقى العملية متواصلة بحثا عن إرهابيين آخرين يحتمل وجودهم في المنطقة .

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