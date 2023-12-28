بلماضي يحضر الداربي العاصمي

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، تواجده في ملعب 5 جويلية من أجل مشاهدة الداربي العاصمي المرتقب بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، غدا الجمعة.

وقال بلماضي في تصريحات للتلفزيون الجزائري، اليوم الخميس: "ستكون لي الفرصة من أجل حضور الداربي، أتمنى أن تسود الروح الرياضية في المقابلة".

وأضاف المدرب الوطني: "كما ستكون لي الفرصة من أجل متابعة بعض اللاعبين المستدعين لتربص المنتخب الوطني، أتمنى أن يقدموا مقابلة جيدة".

ويحضر المنتخب الوطني لكأس الأم الإفريقية المقررة بداية السنة المقبلة، حيث تتوافد العناصر الوطنية تباعا على مركز سيدي موسى في انتظار الإعلان عن القائمة النهائية.