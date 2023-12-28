2024 .. سنة القضاء على الشاليهات ببومرداس

ستستكمل السلطات المحلية لبومرداس عملية القضاء نهائيا على السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي نصبت غداة زلزال 21 ماي 2003 خلال سنة 2024 على أقصى تقدير، حسب ما أكدته الوالي، فوزية نعامة، اليوم الخميس.

وكشفت الوالي في معرض ردها على انشغالات المنتخبين في اليوم الثاني للدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن عملية استكمال القضاء على هذه الشاليهات التي بلغت نسبتها حاليا 92 بالمائة "ممكنة جدا وهي في المتناول خلال سنة 2024 على أقصى تقدير".

وأوضحت نعامة أن الجدول الزمني المحدد لعملية إزالة كل هذه الشاليهات، التي شرع فيها مع نهاية 2016، يتزامن مع "الجدول الزمني لإنهاء إنجاز برامج المشاريع السكنية المسجلة لهذا الغرض لفائدة الولاية، حيث تم توجيه من مجمل هذه البرنامج، قرابة 6700 وحدة سكنية لاستكمال عمليات القضاء على هذه السكنات الجاهزة التي لا تزال قيد الإنجاز بنسب متفاوتة من مشروع لآخر.

واستنادا إلى مسؤولة الجهاز التنفيذي بالولاية، فإن هذه النسبة من الشاليهات التي تم إزاحتها نهائيا عبر إقليم الولاية، تمثل قرابة 14 ألف شالي إلى حد اليوم من أصل 14.917 شالي نصب عبر 96 موقعا بـ28 بلدية تضررت جراء هذا الزلزال.

من جهة أخرى، أشارت إلى أن عملية القضاء على هذه الشاليهات مكنت إلى حد اليوم من إعادة إسكان أزيد من 40.000 نسمة من سكانها في سكنات اجتماعية لائقة عبر 20 بلدية بالولاية واسترجاع عقار تجاوزت مساحته 800 هكتار وجه لانجاز مشاريع سكنية ومشاريع عمومية مختلفة.

ويندرج إنجاز هذه السكنات الموجهة للقضاء على الشاليهات ضمن برنامج سكني إجمالي استفادت منه الولاية تدريجيا ابتداء من سنة 2002 حيث وصل تعداده إلى حد اليوم إلى 126261 وحدة سكنية في مختلف الصيغ أنجز منه 92924 وحدة سكنية في مختلف الصيغ أي ما يعادل نحو 60 بالمائة من مجمل هذا البرنامج.

كما توجد 26881 وحدة أخرى من مجمل هذا البرنامج قيد الإنجاز حاليا و 5036 وحدة أخرى قيد إطلاق عمليات الإنجاز و 3.600 وحدة تعرف تأخرا في انطلاق أشغالها لأسباب مختلفة ،على غرار الشح في العقار. و يضاف إلى ذلك استفادة الولاية من نحو 30 ألف إعانة للبناء الريفي أنجز منها إلى حد اليوم نحو 24 ألف إعانة و الباقي قيد الإنجاز.