مفاجأة في قائمة تونس المعنية بـ"الكان"

كشف جلال القادري مدرب منتخب تونس، عن قائمة "نسور قرطاج" في كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024.

ويلعب منتخب تونس على رأس المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا، بجانب منتخبات مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وضمت القائمة التي أعلنها القادري، 27 لاعبا، لكن الغياب الأبرز عنها كان للاعبه الشاب حنبعل المجبري المحترف بين صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال القادري في مؤتمر صحفي إن المجبري أراد عدم المشاركة في البطولة "بداعي عدم جاهزيته ذهنيا وبدنيا".

وأوضح مدرب منتخب تونس أنه احترم قرار المجبري الذي كان واضحا منذ البداية.

ويعاني حنبعل من قلة المشاركات مع مانشستر يونايتد، حيث لم يخض هذا الموسم إلا 10 مباريات فقط، بإجمالي 417 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً.

يشار إلى أن تونس ستبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا بمواجهة ناميبيا يوم 16 جانفي، ثم مالي بعدها بـ4 أيام، وأخيراً جنوب إفريقيا في 24 من نفس الشهر.