القاتل الصامت يودي بحياة عائلة في الجلفة

في مأساة جديدة ناجمة عن حوادث تسرب غاز أحادي الكربون، لقيت عائلة تتكون من 4 أشخاص حتفها اليوم الخميس داخل منزلها بحي بن نايل ببلدية عين افقه شمال شرق الجلفة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، أسفرت عن وفاة 04 أشخاص ونجاة طفلة تبلغ من العمر 10سنوات متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفئة.

الضحايا من جنس أنثى تتراوح أعمارهم ما بين 06 أشهر و70 سنة (بنتين، أم، جدة) متوفيين بعين المكان، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة في ما تم إسعاف الطفلة المصابة وتحويلها لذات المستشفى.