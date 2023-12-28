حادثة غريبة في إحدى طائرات "الجوية الجزائرية"

شهد مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، حادثة غريبة خلال هبوط إحدى طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.

واختار أحد الأشخاص أسلوب غير مألوف وخطير من أجل الهجرة إلى الضفة الأخرى بطريقة غير شرعية، وذلك بالاختباء تحت عجلات طائرة تابعة للشركة الوطنية.

وحسب ما نقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فإن الشاب الجزائري جاء خلال رحلة قادمة من وهران، يتراوح عمره بين 20 و30 عامًا، وجد في حالة حرجة خلال هبوط الطائرة على مدرج المطار في حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة صباحا.

ووفق ذات المصدر فإن درجة حرارة الرجل كانت شديدة الانخفاض ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى "إيل دو فرانس".