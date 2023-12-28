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رياضة

التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث 17 مباراة من كان كوت ديفوار

28 ديسمبر 2023 ()
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كشف التلفزيون الجزائري اليوم الخميس، عن اقتناء حقوق بث 17 مباراة من كان - كوت ديفوار 2023 التي تنظم في الفترة بين 13 جانفي و11 فيفري 2024.
وفي بيان لذلت المصدر، فإن ذلك جاء بمتابعة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصه الشديد على تمكين جمهور كرة القدم وفي طليعتهم الشباب من متابعة مباريات المنتخب الوطني المشارك في كأس أمم افريقيا.
وأكد التلفزيون أنه سينقل المباريات على القناة الأرضية كما سيبث ملخصات المباريات على القنوات الفضائية.
كما تمكن التلفزيون أيضا من اقتناء حقوق بث الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل وهذا على القناة الأرضية والقنوات الفضائية.

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