بلماضي يثمن..

ثمن الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، بما قدمه الإتحاد الجزائري لكرة القدم للمدربين المتحصلين على "كاف برو".

وأكد بلماضي في تصريح لقناة الـ"فاف" عبر اليوتوب "الكاف برو جديدة لكن لديها سنوات، ما قامت به الاتحادية جميل جدا، تواجد مدربين من تونس و موريتانيا، لتمثيل بلادهم في التدريب و الاستفادة من خبر البطولة الجزائرية"، مضيفا أنه "التقيت بعدد من المدربين، الذي أعرفهم، الآمر الجميل هو الحصول على كاف برو وهو الأمر الذي سيطور حتما البطولة الجزائرية".

وأضاف بلماضي "استفدنا كثيرا من الدورة، والتيار مرة جيدا مع الأمور الجديدة في عالم التدريب خاصة وأن أي مدرب في العالم يحتاج إلى التجديد".