تفكيك شبكة تهريب مركبات دولية ببرج بوعريريج

ألقت فرقة الدرك ببرج بوعريريج القبض على متورطين في قضية تهريب دولية مختصة في تهريب المركبات.

و حسب النقيب عورة اسامة، المكلف بالاعلام بمجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج جاءت العملية اثر معلومات عن نشاط المتهم ضمن شبكة دولية لتهريب المركبات الاجنبية و ادخالها الى الجزائر ، اين بتم تفكيكها في برج بوعريريج ، و تزوير ارقامها التسلسلية ، في الطراز و الوثائق لاعادة بيعها، و بعد استكمال التحريات، تمت مداهمة الورشة اين تم حجز 8 شاحنات لمختلف الاصناف ، مزورة تقنيا و مضروبة ، و خمس هياكل، منها هيكلين مفككين و مقطعة بدون رقم تسلسلي ، ختم الدولة الخاص بمصالح المناجم، به علامة النجمة و الهلال،يستعمل في تزوير الارقام التسلسلية ، ايترجاع تسع بطاقات تسجيل خاصة بمختلف الشاحنات ، اضافة الى معدات و الات مستعملة في عملية التزوير، و تم تقديم المتهمين (2) للجيهات القضائية المختصة.