طوفان الأقصى يقضي على الهجرة إلى الكيان

سجل مكتب الإحصاء لدى الاحتلال الصهيوني، "انخفاضا كبيرا" في الهجرة بعد 7 أكتوبر طوفان الاقصى.

وذكرت تقارير المكتب، نقلتها شبكة "قدس" أن هناك انخفاضا "حادا" في عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى الكيان المحتل في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنه انتقل 1,163 شخصا فقط في أكتوبر مقارنة بـ 2,364 شخصا في سبتمبر.

وشهد شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا خجولا حيث انتقل 1534 شخصا، فيما أكدت التقديرات إلى أنها ظلت أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر السابقة.

ففي الأعوام الماضية السابقة، شهد شهر أكتوبر عام 2022، انتقال 6091 شخصا إلى دولة الاحتلال، مقارنة بـ 4368 في سبتمبر، وفقا للمكتب.

ولفت المكتب إلى أن الشهر الذي شهد أكبر عدد من الأشخاص الذين انتقلوا إلى دولة الاحتلال كان شهر يناير في عام 2023، حيث هاجر 7,664 شخصا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي شهر نوفمبر، أظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، أن تراجعا طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولى فى مدينة تل أبيب، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ بدء العدوان.