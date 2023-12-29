"مكسب كبير حققته الجزائر"

ثمن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، استضافة الجزائر أول تربص لإجازة "كاف برو"، معتبرا ذلك مكسبا كبيرا وإضافة لكل القدرات والنخب الوطنية.

وقال صادي في تصريح لقناة "الفاف" الرسمية خلال تنظيم دورة تكوينية لنيل إجازة "كاف برو" بفندق الأوراسي الخميس، إنه شرف كبير تنظيم أول تربص كاف برو في الجزائر، الحمد لله هذا يعتبر مكسبا وإضافة إلى الأندية والمنتخبات الوطنية، وعندما تشاهد المدربين الحاضرين تتأكد بأن الجزائر تملك طاقات وكفاءات.

وأضاف: تنظيم أول تربص كاف برو في الجزائر والثالث في القارة الإفريقية، شرف كبير، هذا كان وعدا مني وحققته لما تنقلت إلى اللاعبين الدوليين المتربصين في الكاف، والحمد لله حققت ما وعدت به في نفس الشهر الذي وعدت فيه ذلك.