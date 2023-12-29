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مجتمع

مستغانم: معالجة 06 قضايا إجرامية وتوقيف07 متورطين

29 ديسمبر 2023 ()
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في إطار محاربة الجرائم السيبرانية سيما في ظل تطور الثورة المعلوماتية تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من فك خيوط 06 قضايا جزائية ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية وتحديد هوية مرتكبيها وتوقيفهم .

وقد تمثلت هاته القضايا أساسا في السب، القذف ونشر أخبار مغلوطة عبر الفضاء الأزرق (الفايسبوك) وكذا النصب والاحتيال والتحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وقد أفضت التحريات التقنية والتحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة والاستعانة بمختلف الإمكانات المسخرة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تحديد هوية 07 أشخاص متورطين. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أنجزت ملفات قضائية منفصلة أحيل بموجبها المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة .

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