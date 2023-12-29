مولودية وهران: مخاوف من تضييع ''الميركاتو'' الشتوي

تقدمت إدارة مولودية وهران بطلب لتسجيل لاعبيها الثمانية الذين انتدبتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنهم لم يتأهلوا بعد، ضمن لائحة "اللاعبين البطالين" حتى تتمكن من استغلال الإجازات الخمسة المسموح بها خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما علم اليوم الجمعة من هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وأوضح نفس المصدر أن إدارة المولودية تنتظر افتتاح منصة تسجيل اللاعبين الجدد، في 5 يناير المقبل، لتسجيل عناصرها المنتدبة الصيف الفارط كلاعبين بطالين، على أمل تأهيلهم في ذلك التاريخ الذي سيتزامن مع الجولة الـ12 للبطولة.

وكان النادي الوهراني استفاد مؤخرا من رفع الحظر عن التعاقدات المفروض عليه من طرف الاتحادين الجزائري والدولي لكرة القدم، بعد تسوية نزاعاته المالية مع لاعبين ومدربين محليين وأجانب سابقين.

ومع ذلك، فإن النادي معرض لإمكانية تأهيل خمسة فقط من لاعبيه الجدد الثمانية الذين انتدبهم خلال فترة التحويلات الصيفية إذا تم رفض طلبه باعتبارهم لاعبين عاطلين عن العمل.

وفضلا عن ذلك، فإن اللاعبين الخمسة المعنيين سيضطرون في هذه الحالة إلى انتظار حتى بداية مرحلة العودة للشروع في المنافسة لأنهم سيعتبرون مسجلين في خانة المنتدبين الجدد لحساب ''المركاتو'' الشتوي، ما يعني أن النادي سيكون محروما من القيام بعملية الانتدابات الشتوي، حسب نفس المصدر.

وهو احتمال سيزيد من تعقيد مهمة "الحمراوة" الذين يواجهون صعوبات كبيرة في مسايرة وتيرة بطولة النخبة، كما يتضح من مركزهم الرابع عشر في الترتيب برصيد ست نقاط فقط (انتصار واحد، 3 تعادلات و 4 هزائم)، في انتظار إجرائهم للمباراتين المتأخرتين ضد اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد بملعبي الأخيرين.

وأرجع مدرب الفريق، خير الدين مضوي، هذه الوضعية إلى "محدودية التشكيلة الحالية المكونة من 16 لاعبا فقط"، مؤكدا حاجته إلى تدعيمات جديدة.

وانتدبت المولودية ثمانية عناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن دون أن تتمكن من تأهيلهم في صفوفها. ويتعلق الأمر بحارسي المرمى بوكريت ودلة، بالإضافة إلى اللاعبين بلحران وبن بولعيد ودهار وقنينة أوقاسي ومطراني.