Les services de la protection civile sont intervenus ce vendredi vers 10 :20mn suite à un accident de la circulation dont été victimes plusieurs personnes ayant été percutées par un camion au niveau de l’accès du marché hebdomadaire de la commune et daïra de Masra à Mostaganem.

Une personne est décédée suite à cet accident et a été transférée vers la morgue alors que six autres ont été blessées et ont été transférées vers l’hôpital de la ville pour recevoir les soins nécessaires.