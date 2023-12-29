شبيبة الساورة تحافظ على الوصافة

نجحت شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، في العودة بنقطة ثمينة من تنقلها إلى العاصمة لمواجهة نادي بارادو في إطار الجولة الحادية عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

وافترق الفريقان على نتيجة سلبية بملعب الدار البيضاء مع تضييع الضيوف لضربة جزاء في الشوط الأول نفذها المهاجم عبد الحفيظ.

وبهذه النتيجة يحافظ ممثل الجنوب على وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يتقاسم نادي بارادو المرتبة الثالثة رفقة عدة أندية برصيد 16 نقطة.

في مقابلة أخرى، حقق اتحاد خنشلة فوزا صعبا على حساب أولمبي الشلف بنتيجة هدفين مقابل هدف.

افتتح أومويلي باب التسجيل للمحليين في الدقيقة 46 غير أن الشلفاوة عدلوا سريعا في الدقيقة 48 عن طريق المدافع كروم، ثم أضاف أومويلي الثاني له ولفريقه محررا الأنصار في الوقت القاتل.

ورفع السيسكاوة رصيدهم إلى النقطة 16 فيما يبقى الضيوف برصيد 15 نقطة.

كما عرفت الجولة تحقيق نجم مقرة لأول فوز بعد أربع مقابلات متتالية وجاء ذلك على حساب الجريح اتحاد سوف.

وسجل هدف المواجهة الوحيد دمان عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 64، حيث رفع المحليون رصيدهم إلى النقطة 15، فيما يبقى السوافة برصيد 4 نقاط فقط.