الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي

بعث الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار.

وجاء في نص الرسالة: "على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، بعد مرض عضال، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".