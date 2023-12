Six personnes d’une même famille, le père et la mère et quatre enfants, sont décédées ce vendredi suite à une intoxication au CO2 d’un chauffage au lieudit Ouled Azouz, dans la commune et daïra de Theniet El Abed, dans la wilaya de Batna.

Les victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital de la ville, selon le communiqué de la protection civile.