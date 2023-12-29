إبداع في المدرجات وخيبة على أرضية الميدان (فيديو)

لم يرقى الداربي العاصمي الكبير بين الغريمين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر إلى مستوى التطلعات وانتهى كما بدأ دون أهداف.

واكتظت مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، اليوم الجمعة، بأنصار الفريقين قبل ساعات على بداية المواجهة وصنعوا أجواء خيالية على المدرجات بحضور الناخب الوطني، جمال بلماضي، ولاعبو "الخضر".

ورغم خيبة المستوى المقدم على أرضية الميدان إلى أن عشاق كرة القدم المستديرة استمتعوا بالصور التي صنعها "الشناوة" و"المسامعية" والذين أعلنوا رسميا عودة الداربي العاصمي إلى سابق عهده بعد سنوات.

وتبقي هذه النتيجة مولودية الجزائر في الصدارة برصيد 28 نقطة بعد مرور 11 جولة، فيما يبقى الاتحاد في المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط مع امتلاكه ثلاث مقابلات متأخرة.