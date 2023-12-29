آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

إبداع في المدرجات وخيبة على أرضية الميدان (فيديو)

29 ديسمبر 2023 ()
+ -

لم يرقى الداربي العاصمي الكبير بين الغريمين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر إلى مستوى التطلعات وانتهى كما بدأ دون أهداف.

واكتظت مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، اليوم الجمعة، بأنصار الفريقين قبل ساعات على بداية المواجهة وصنعوا أجواء خيالية على المدرجات بحضور الناخب الوطني، جمال بلماضي، ولاعبو "الخضر".

ورغم خيبة المستوى المقدم على أرضية الميدان إلى أن عشاق كرة القدم المستديرة استمتعوا بالصور التي صنعها "الشناوة" و"المسامعية" والذين أعلنوا رسميا عودة الداربي العاصمي إلى سابق عهده بعد سنوات.

وتبقي هذه النتيجة مولودية الجزائر في الصدارة برصيد 28 نقطة بعد مرور 11 جولة، فيما يبقى الاتحاد في المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط مع امتلاكه ثلاث مقابلات متأخرة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    "مكسب كبير حققته الجزائر"

    4251 قراءة
  • 3

    قائمة "الخضر" لكأس أمم إفريقيا

    3344 قراءة
  • 4

    طوفان الأقصى يقضي على الهجرة إلى الكيان

    2245 قراءة
  • 5

    إجراء جديد بخصوص الأشغال في الطرق

    2142 قراءة