Liste des « verts » pour la CAN

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a retenu 26 joueurs pour prendre part à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) – Côte d’Ivoire 2023, ainsi qu’au stage précompétitif qui se déroulera à Lomé, capitale du Togo, du 1er au 10 janvier 2024.

Lors de son séjour, les Verts disputeront deux matchs amicaux, le premier face au Togo, le vendredi 5 janvier, et le second, le mardi 9 contre le Burundi.

La délégation de l’équipe nationale ralliera la ville de Bouaké, en Côte d’Ivoire, mercredi 10 janvier où elle fera son entrée en lice le lundi 15 janvier contre l’Angola au stade de la Paix (20h00) pour le compte du groupe D de cette CAN 2023.