إنهاء مهام مدير مستشفى سبدو

أقدمت وزارة الصحة والسكان على إنهاء مهام مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بسبدو الولاية المنتدبة بعد احتجاج دام حوالي ثلاثة أشهر قام به عمال وموظفو المؤسسة مطالبين برحيل هذا المدير بسبب تدهور وضعية المستسفى الذي يعاني حاليا من ديون كبيرة.

ويلح هؤلاء أيضا على ذهاب حاشية المدير التي عششت في هذه المؤسسة مع فتح تحقيق يخص التسيير. من جهة أخرى قرر الجميع القيام بحملة نظافة واسعة داخل هذا الحرم الصحي تعبيرا منهم على الاهتمام الذي يولونه للمرفق للمرضى بعد معاناة دامت عدة أشهر إثر تدهور وضعية المؤسسة التي فقدت مكانتها الذهبية التي كانت عليها قبل مجيء هذا المدير.