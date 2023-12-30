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مجتمع

البليدة : توقيف عصابة تهدد أمن السكان

30 ديسمبر 2023 ()
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أثمر تدخل عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية البليدة ، من القبض على 06 متهمين بزرع الرعب و تشكيل عصابة تعتدي على المواطنين ، مع حجز اسلحة نارية و بيضاء ، من بينها بندقية مصنوعة بطريقة تقليدية و خراطيش ، و إعادة الهدوء والأمن بين السكان الضحايا بوادي العلايق .

عملية القبض و تفكيك أعضاء العصابة ، جاءت تبعا لطلب النجدة من مواطنين ، في اتصال بقاعة العمليات للأمن الولائي ، على أن فوضى ناجمة عن وقوع شجار خطير ، بأحد الأحياء الشعبية بدائرة وادي العلايق ، كان المتسببون فيه ، يريدون بسط نفوذ وفرض سيطرتهم و سلطانهم هناك ، ليتم التدخل و تطويق مكان الشجار ،

و توقيف 06 أشخاص ، اتضح بأن لديهم سوابق قضائية ، و حجز الأسلحة الخطيرة ، التي كان يستعملها المتهمون في تنفيذ اعتداءاتهم و جرائمهم . و ينتظر مثول أفراد العصابة أمام الجهات القضائية لاحقا ، لاتخاذ الإجراء القضائي المناسب ضدهم ، و محاكمتهم لاحقا .

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