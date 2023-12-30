توقف مؤقت لرحلات القطار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، عن توقف رحلات القطار المتوجهة من العاصمة نحو الضاحية الشرقية في محطة الرغاية بسبب خروج عربة عن مسارها بقورصو.

وقالت الشركة في بيان لها، أنه تم على الساعة 12.30 تسجيل خروج عربة واحدة لقطار نقل بضائع على مستوى منطقة قورصو (ولاية بومرداس)، دون تسجيل أية خسائر مادية ولا بشرية، وأدى هذا الحادث إلى توقف مؤقت لحركة القطارات نحو المنطقة الشرقية من العاصمة.

وأكدت الشركة أن قطارات الضاحية المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو كل من الثنية، بومرداس وتيزي وزو، ستتوقف مؤقتا واستثنائيا في محطة الرغاية.

وقدمت الشركة اعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربة والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.