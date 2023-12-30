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مجتمع

وفاة 156 شخصا بالغازمنذ بداية السنة الجارية

30 ديسمبر 2023 ()
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توفي 156 شخصا منذ بداية السنة الجارية جراء  اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما تم إسعاف 3025 شخصا آخرين، حسب ما  أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأرجع ذات المصدر تسجيل هذه الحصيلة إلى "أخطاء في تطبيق تدابير الوقاية  منها نقص أو انعدام  التهوية داخل المنازل السكنية، التركيب السيئ وكذا قدم  الأجهزة واستعمال أجهزة مخصصة للطبخ كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات".

كما سجلت نفس المصالح، منذ بداية الفترة الشتوية "ارتفاعا محسوسا في عدد  التسممات والاختناقات بغاز أحادي الكربون المرتبطة بالإقبال بكثرة على استعمال  وسائل التدفئة المختلفة وسخانات الماء والحمام".

ولتفادي هذه الحوادث، تدعو الحماية المدنية المواطنين الى أخذ المزيد من  الحيطة والحذر واتباع النصائح الوقائية الإجبارية،  منها "عدم غلق فتحات  التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء والحرص على الصيانة الدورية والدائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في  الترصيص وعدم استعمال وسائل التدفئة في الغرف والأماكن التي تنعدم فيها  التهوية".

وتوصي مصالح الحماية المدنية بتهوية المكان والاتصال الفوري بمصالحها عبر رقم  النجدة 14 وكذا الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط من  أجل ضمان تدخل "سريع وفعال"

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