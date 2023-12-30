تونس: تمديد حالة الطوارئ

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من شهر يناير 2024 إلى غاية 30 من الشهر نفسه، حسبما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وذكرت الوكالة أن القرار تم نشره اليوم السبت في الجريدة الرسمية للبلاد.

وكان آخر أمر بتمديد حالة الطوارئ قد صدر في 31 يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

للتذكير فإنه تم إقرار حالة الطوارئ في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، والتي خلفت 12 قتيلا و16 جريحا من بينهم رجال أمن ومدنيين.