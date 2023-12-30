الجلفة: وفاة امرأة و4 جرحى في حادث مرور

خلف مساء اليوم السبت حادث مرور بولاية الجلفة وفاة امرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن إسعافات الوحدة الثانوية بفيض البطمة تدخلت هذا اليوم في حدود الساعة 14 سا و39 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع "تويوتا ياريس" بالطريق الولائي رقم 108 اتجاه الجلفة، الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 24 سنة وإصابة 04 أشخاص (رجلين أعمارهما 25 سنة و27 سنة وامرأة 24 سنة ورضيع عمره 05 أشهر) أين تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم إلى كل من مستشفى فيض البطمة ومستشفى محاد عبد القادر بالجلفة، فيما يتم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بالجلفة.