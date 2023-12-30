أولمبي آقبو يضرب بالثقيل ورائد القبة يخطف الصدارة

أسفرت مقابلات الجولة التاسعة من الرابطة الثانية اعتلاء رائد القبة للصدارة في مجموعة وسط غرب بعد عودته بفوز ثمين من تيارت على حساب الشبيبة المحلية، مستغلا تعثر ترجي مستغانم في المدية.

في مجموعة وسط شرق يواصل أولمبي آقبو عروضه القوية بعدما ضرب اتحاد الحراش بنتيجة 4-1 في عقر داره، ليحافظ بذلك على الصدارة.

مجموعة وسط-غرب:

السبت :

نجم القليعة - أمل الأربعاء 1-0

نصر حسين داي - شباب المشرية 1-0

شبيبة تيارت - رائد القبة 0-1

صفاء خميس مليانة - وداد بوفاريك 3-1

وداد مستغانم - مستقبل وادي سلي 1-1

شباب غير عبادلة - غالي معسكر 2-3

شباب تموشنت - جمعية وهران 2-1

أولمبي المدية - ترجي مستغانم 0-0

الترتيب ن ل

1. رائد القبة 22 9

2. ترجي مستغانم 21 9

3. نجم القليعة 17 9

--. غالي معسكر 17 9

5. شباب تموشنت 16 9

6. صفاء خميس مليانة 13 9

7. جمعية وهران 12 9

--. وداد مستغانم 12 9

--. نصر حسين داي 12 9

10. مستقبل واد سلي 11 9

11. شبيبة تيارت 10 9

12. شباب المشرية 9 9

--. أولمبي المدية 9 9

14. وداد بوفاريك 8 9

15. أمل الأربعاء 6 9

16. شباب غير عبادلة 4 9.

مجموعة وسط-شرق:

الجمعة 29 ديسمبر:

مولودية باتنة - هلال شلغوم العيد 2-2

اتحاد ورقلة - جمعية الخروب 1-0

اتحاد خميس الخشنة - وفاق سور الغزلان 4-0

مولودية قسنطينة - شباب برج منايل 0-2

مولودية العلمة - أولمبي المقرن 0-2

السبت 30 ديسمبر:

نجم التلاغمة - اتحاد عنابة 2-1

جمعية عين مليلة - شباب باتنة 0-2

اتحاد الحراش - أولمبي آقبو 1-4

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي آقبو 22 9

2. شباب برج منايل 19 9

3. اتحاد خميس الخشنة 17 9

--. شباب باتنة 17 9

5. مولودية باتنة 15 9

6. مولودية قسنطينة 14 9

--. هلال شلغوم العيد 14 9

--. نجم التلاغمة 14 9

9. اتحاد ورقلة 12 9

10. مولودية العلمة 9 9

--. وفاق سور الغزلان 9 9

--. جمعية الخروب 9 9

13. أولمبي المقرن 8 9

14. جمعية عين مليلة 6 9

15. اتحاد الحراش 5 9

16. اتحاد عنابة 4 9.