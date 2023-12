La BEA lance un nouveau produit de la finance islamique

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) lancera à compter de demain dimanche un nouveau produit de la finance islamique sous l’appellation de "Mourabaha investissement", a indiqué samedi à Ouled Djellal le Directeur Général de cette banque, Lazhar Lattreche.

Dans une conférence de presse animée en marge de l’ouverture de la première agence de la BEA à la cité Slimane-Amirat du chef-lieu de cette jeune wilaya, M. Lattreche a précisé que la Mourabaha investissement est le premier produit lancé par une banque publique de financement des opérations d’investissement, destinées aux PME et aux grandes entreprises.

Le lancement depuis une année et demi des services de la finance islamique, la BEA a réalisé un grand développement en ce domaine proposant 11 produits divers, a affirmé son responsable, soulignant que la banque qui compte 86 agences a recouvert dans le cadre de la finance islamique plus de 32 milliards DA de crédits de consommation.

L’agence d’Ouled Djellal est la toute première ouverte par la banque dans les 10 nouvelles wilayas, a relevé le même responsable en indiquant que l’agence proposera des produits classiques ainsi que de la finance islamique.

Le wali d'Ouled Djellal, Aziz Bouras a noté que cette agence qui a été réalisée dans un délai record vient accompagner et soutenir les efforts de développement local par l’accompagnement des opérateurs économiques dans cette wilaya aux potentialités agricoles considérables.

Le DG de la BEA a indiqué s’attendre à "un chiffre d’affaires record en 2024 pour la +Mourabaha investissement+, relevant que la banque occupe à l’échelle nationale une position avancée en terme de revenus de la finance islamique.