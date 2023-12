Sadi désigné à ce poste

Le Président de la Fédération algérienne de football, Walid SADI, a été élu ce samedi à la tête du Comité exécutif de l’Union Nord-africaine de football (UNAF).

Ce poste de responsabilité est le premier que Sadi occupe à l’extérieur après sa désignation à la tête de la fédération algérienne de football FAF.

L’UNAF est une instance sportive appartenant à la confédération africaine de football CAF. Elle a été fondée en 2005 à Tunis et regroupe l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte.

Walid Sadi vise via son nouveau poste à défendre la diplomatie sportive algérienne au niveau des instances sportives régionales, continentales et mondiales.