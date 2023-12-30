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رياضة

بن ناصر يتألق ويريح بلماضي

30 ديسمبر 2023 ()
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قدم الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، أحسن مستوى له منذ عودته من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها شهر ماي الماضي.

وبدأ صاحب الـ26 عاما أساسيا في المقابلة التي جمعت نادي ميلان بنظيره ساسولو، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ونشط بن ناصر في منصب وسط ميدان متقدم ونجح في خلق عدة فرص كاد خلال إحداها أن يسجل هدفا جميلا بعد عمل فردي رائع، قبل أن يمنح تمريرة حاسمة لزمليه بوليستش في الدقيقة 59 وهو الهدف الذي كان كافيا لـ"الروسونيري" من أجل الظفر بالثلاث نقاط.

وغادر بن ناصر أرضية الميدان في الدقيقة 63 تاركا مكانه لزميله ياسين عدلي، حيث سيريح هذا المستوى الناخب الوطني جمال بلماضي قبل أيام قليلة على انطلاق كأس أمم إفريقيا.

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