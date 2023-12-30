وفاة مناصر لمولودية الجزائر خلال الداربي

توفي، أمس السبت، مناصر لمولودية الجزائر قبل بداية الداربي العاصمي ضد اتحاد الجزائر في إطار الجولة الـ11 من الرابطة المحترفة الأولى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبعثت إدارة مولودية الجزائر رسالة تعزية جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة السيد يوسف سنوسي مناصر نادينا مولودية الجزائر، الذي وافته المنية في ملعب 5 جويلية قبل ضربة بداية الداربي العاصمي الذي لُعب يوم أمس".

وأضافت الإدارة في رسالتها: "بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم وكافة أعضاء الإدارة والفريق بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد عائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بجميل عفوه ورضوانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان".