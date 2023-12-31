شنڤريحة يزور باريس ثم موسكو وأخيرا بكين

في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي وجيوش القوى الكبرى، قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنڤريحة، بزيارات رسمية إلى ثلاث عواصم كبرى خلال سنة 2023. فقد زار باريس بدعوة من قيادتها العسكرية، ثم طار إلى موسكو لتعزيز التعاون الاستراتيجي، والشهر الماضي قاد وفدا هاما إلى بكين لتعزيز العلاقات الثنائية التقنية والعسكرية.

استهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سنة 2023 بزيارة إلى فرنسا، التقى خلالها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية.

لقد استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الفريق أول السعيد شنڤريحة الذي قام بأول زيارة رسمية لقائد أركان الجيش إلى فرنسا منذ 17 عاما، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركا. وهو ثاني لقاء بعد الذي جرى بين شنڤريحة وبوركا خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر في أوت 2022.

وحملت الزيارة دلالة رمزية كونها الأولى لأرفع مسؤول عسكري جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عاما.

تمتين التعاون الاستراتيجي مع موسكو

وفي ثاني زيارة خارجية له خلال الصائفة الماضية، قام شنڤريحة بزيارة رسمية إلى روسيا، ترمي لـ"تعزيز التعاون بين جيشي البلدين"، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الزيارة التي أجراها الرئيس تبون إلى موسكو.

وكانت زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو قد عالجت، من خلال الاتفاقيات والتصريحات المعلنة، الشق السياسي والاقتصادي في العلاقة بين البلدين، في حين ترك التعاون التقني والعسكري لتلك الزيارة، وهو جانب أساسي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز العلاقات التقنية مع بكين

وفي شهر نوفمبر الماضي، قاد الفريق أول السعيد شنڤريحة وفدا هاما في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة تندرج في إطار "تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني"، ستمكن الطرفين، حسب المصدر، من التباحث حول "المسائل ذات الاهتمام المشترك وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين".