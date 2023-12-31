أهم ما قاله جمال بلماضي

نشط الناخب الوطني، جمال بلماضي، ندوة صحفية للحديث عن التحضيرات الجارية تحسبا لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وهذا أهم ما ورد فيها:

*الجميع انتقد غياب رياض محرز من التتويج بالكرة الذهبية ونفس الشيء بالنسبة لغياب اتحاد العاصمة من التكريم، هذا الكلام عن "الحقرة" أقوله منذ 5 سنوات وكنت وحدي.

* قمنا لحد الآن بتحضير انفرادي مع كل اللاعبين بعد التحاق أغلبيتهم منذ 20 ديسمبر.

* المواجهة الأولى ضد أنغولا لن تكون سهلة إطلاقا، حللنا مبارياتهم الأخيرة وشاهدنا فريقا يقاتل على أرضية الميدان.

* في 2019 عدة لاعبين اكتشفوا "الكان" على غرار بن ناصر، بوداوي، عطال وهو نفس الشيء اليوم بالنسبة لعوار، غويري، لعروسي.

هذه "الكان" ستكون ذات مستوى عالي، لكن أحس لدى هذه المجموعة رغبة في صنع شيء ما، وحتى رغبة الثأر لدى البعض لما حصل في النسخة السابقة.

* الأجواء كانت رائعة خلال الداربي، الأنصار كانوا في القمة، أما في أرضية الميدان أظن أن اللاعبين كانوا تحت الضغط لذا لم نشاهد الشيء الكثير.

* عدة منتخبات مرشحة للفزز، كوت ديفوار، مصر، تونس، المغرب، نيجيريا، السينغال.

* عدة لاعبين سيكتشفون أجواء "الكان"، القائمة فيها مزيج من لاعبين ذوي خبرة وآخرون متوهجون لتقديم الإضافة.

* من تحدثوا عن فوزي غولام أقول لهم أنه مصاب منذ فترة.

*مناخ الطوغو يشبه مناخ كوت ديفورا.

* اخترت 26 لاعبا بدلا من 27 كما كان يمكن أن أختار 24 أو 25 لاعبا، العبرة ليس في ملئ القائمة بل أخذ ما نحتاجه.

* ذاهبون إلى كوت ديفوار من أجل الفوز.