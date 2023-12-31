بيع محلات "عدل" لهذه الفئة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق عملية بيع المحلات ذات طابع خدماتي لفائدة ممتهني قطاع الصحة عبر مختلف ربوع الوطن.

وأوضح بيان الوكالة، إن العملية موجهة لفائدة الحاصلين على شهادات في الطب بمختلف مجالاته، على مستوى جميع الولايات، من خلال الإطلاع على مواقع الاستفادة من عملية البيع، في المنصة المخصصة لعملية الاكتتاب على موقعها الرسمي، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان، أنه بإمكان الراغبين في الاستفادة من العملية، التسجيل عبر الصفحة الخاصة بوكالة عدل والتي تستوفي كافة المعلومات، كما يمكن للشخص الطبيعي الواحد شراء أكثر من محل في مختلف المواقع المتاحة بشرط الحصول على وصل لكل محل. وأشار البيان، أنه سيتم إخطار المسجلين الذين تم قبول ملفاتهم لاستكمال الإجراءات، وهذا عقب دراستها إلكترونيا.