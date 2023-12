Les Etats-Unis continuent de soutenir l'occupation sioniste

L’administration des États-Unis continue de soutenir l’Holocauste sioniste à Gaza malgré tous les appels à un cessez-le-feu à travers le monde, dans la rue américaine et au sein même de l’administration américaine. Le secrétaire d’État Anthony Blinken a une nouvelle fois approuvé sans l’aval du Congrès, l’envoi d’aide militaire à l’entité. Une démarche qualifiée par l’ancien fonctionnaire américain, Josh Paul, qui avait démissionné après le début de l’agression contre Gaza, pour protester contre le soutien inconditionnel des Etas-Unis à l’entité sioniste, « d’honteuse et lâche ».

"Le secrétaire Anthony Blinken a déclaré au Congrès qu’il avait pris pour la deuxième fois la décision d’urgence de vendre du matériel militaire d’une valeur de 147,5 millions de dollars à l’occupation sioniste" a annoncé ce vendredi le département d’Etat américain ajoutant que « compte tenu des besoins de défense de l’état sioniste, Blinken a informé le Congrès qu’il avait exercé ses prérogatives en donnant son approbation immédiate à la vente ».

En réponse à la décision américaine, le mouvement de résistance Hamas a déclaré que « en fournissant une nouvelle fois des obus d’artilleries à l’occupation, l’administration des États-Unis participe activement à la guerre d’extermination contre des enfants et des civils à Gaza ».

Le Mouvement a appelé « tous les Etats du monde, qui ont exprimé leur soutien à l’Assemblée générale des Nations Unies, à arrêter l’agression contre les enfants et les civils non armés dans la bande de Gaza, à mettre à nu les politiques américaines injustes et criminelles, à leur tenir tête et à défendre le droit de notre peuple palestinien à la liberté et à l’autodétermination ».