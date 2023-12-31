الشركة الجزائرية للطاقة تمنح أجهزة تنفس لمرضى الربو

توج اليوم مجهود جمعية ابن سينا لمرضى الربو بولاية المدية، مع نهاية السنة الجارية بحصولها على دعم مادي من قبل الشركة الجزائرية للطاقة، التابعة إلى مجمع سوناطراك ،

وتمثل هذا الدعم في حصولها على سبعة أجهزة للتنفس المنزلي سعة 10 لتر ذات نوعية جيدة لفائدة المرضى الذين يعانون من مشكلة القصور التنفسي. خلال حفل استقبال خص به إطارات الجمعية الرئيس، ونائبه وأحد المتطوعين الفاعلين بها، عبر لسان حال هذه الجمعية عباس عبد الرزاق عن اعتزازه

و امتنانه الكبير لكوادر هذه الشركة الصناعية الرائدة من أعلى هرم المسؤلين الى أبسطهم حيال الثقة التي منحوها لهذه الجمعية.