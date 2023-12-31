زيارات ميدانية وإطلاق مشاريع إستراتيجية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدة زيارات ميدانية خلال العام الجاري، دشن خلالها مشاريع إستراتيجية وكانت البداية من بلدية فوكة ولاية تيبازة، حيث وضع حجر الأساس لإنجاز محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2" بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، في إطار زيارة عمل وتفقد لولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب.

وزار الرئيس ولاية الجلفة لتفقد مشاريع وبنى تحتية وإطلاق خطط جديدة للتنمية المحلية، واختار الرئيس تبون ولاية الجلفة، كبرى الولايات التي تسجل أعلى نسبة تصويت في الاستحقاقات الانتخابية، في زيارة هي الأولى له منذ اعتلائه سدة الحكم نهاية عام 2019، ضمن سلسلة زيارات إلى الداخل.

ومن جانب آخر، أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إطلاق مشاريع استراتيجية خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية تندوف، في ثاني زيارة له يقوم بها للداخل منذ وصوله إلى سدة الحكم نهاية عام 2019.

ووضع رئيس الجمهورية حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات، تثمينا للمنجم الذي يعد من بين الأضخم في العالم من حيث الاحتياطيات، إذ تقدر بنحو 3,5 مليار طن من خام الحديد، فيما تبلغ قدرات إنتاجه من 2 إلى 3 ملايين طن سنويا كمرحلة أولى (2022-2025). وأكد رئيس الجمهورية على أهمية إنجاز "مدينة منجمية" حول منجم غار جبيلات، مبرزا من جانب آخر ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز مركب الصلب ببشار.

وبعد أن أكد أن منجم غار جبيلات، الذي دخل حيز الاستغلال والتثمين منذ أزيد من سنة، يفتح آفاقا اقتصادية وتنموية "كبيرة" للجزائر، شدد الرئيس تبون على ضرورة الانطلاق "الفوري" في إنجاز مركب الصلب ببشار. وتابع في ذات الصدد أن مصنع بشار للصلب وقضبان السكك الحديدية والهياكل المعدنية يجب أن ينطلق "من الآن لكي يكون في الموعد في سبتمبر 2026".

واعتبر أن مشروع غار جبيلات يمثل "بشرى" لمنطقة الجنوب الغربي، منوها بالتطور "الكبير" الذي تشهده صناعة الحديد والصلب في الجزائر.

كما عرفت الزيارة إشراف الرئيس على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غار جبيلات على مسافة 950 كلم، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام آجال إنجاز هذا المشروع الضخم المحددة بـ30 شهرا، مؤكدا في ذات السياق أن مستقبل الجزائر مرتبط بمنجم غار جبيلات الذي سيوفر 3 ملايير دولار "قيمة استيراد مادة الحديد".

وعلى هامش الزيارة، التقى رئيس الجمهورية أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف، وقد جرى اللقاء بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڤريحة، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية في هذه الزيارة. وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الولاية، استمع رئيس الجمهورية باهتمام بالغ إلى انشغالات أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف ومقترحاتهم بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية في إطار بناء الجزائر الجديدة.