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الرئيس تبون يتبادل تهاني العام الجديد مع نظيريه التونسي والفرنسي

31 ديسمبر 2023 ()
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أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع كل من نظيره التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان، رئاسة الجمهورية ، أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد"

كما "يتبادل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية التهاني مع نظيره إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة"، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.

وأضاف ذات البيان، أن المكالمة سمحت أيضا بالتطرق إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا وكذا العلاقات الثنائية.

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