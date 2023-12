Le président Tebboune échange les vœux avec Macron et Kaïs

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, dimanche, un entretien téléphonique avec son frère le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, lors duquel il l'a félicité à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2024, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec son frère, Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, lors duquel il l'a félicité à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2024, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple tunisien frère, davantage de progrès et de prospérité", lit-on dans le communiqué.

De son côté, "le président de la République tunisienne a remercié son frère Monsieur le président pour son aimable attention, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple algérien, progrès et prospérité", conclut le document.